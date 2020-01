Todo início de ano é a mesma coisa. Período de se preocupar com o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O mundo dos automóveis é cheio de siglas e impostos e é importante estar atento nas datas.

Se não pagar o IPVA, o proprietário do veículo não pode fazer o licenciamento do carro e a falta desse documento pode levar não só à multa de trânsito, mas também à apreensão do veículo, o que vai resultar em mais gastos. E também tem as restrições no CPF e CNPJ, dificultando concessões de crédito.