Foram quase dois dias de desespero em busca de notícias. Dois motoristas, considerados desaparecidos, foram localizados na manhã deste sábado (25), após terem os caminhões roubados em Mato Grosso. As famílias das vítimas chegaram a registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento deles.

De acordo com informações do filho de um dos motoristas, o pai dele e um amigo foram abordados por seis criminosos armados no pátio de um restaurante às margens da BR-364, entre Rondonópolis e Jaciara.

O último contato da vítima teria sido com um amigo por meio de uma conversa no WhatsApp na última quinta-feira (23). O rapaz disse ainda que foi até o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para obter informações.

O mesmo foi informado que o caminhão que seu pai estava havia retornado para Cuiabá, passando pela praça de pedágio. A carreta de cor branca tem placas BCC 2527.

O rapaz disse ainda que os dois motoristas foram localizados na madrugada deste sábado (25). Eles contaram que ficaram amarrados e sendo vigiados por um dos criminosos. Apesar do medo, eles passam bem.

As duas carretas, carregadas de soja ainda não foram localizadas.