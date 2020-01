Ingredientes

10 biscoitos maisena

1/2 xícara (chá) de nozes

3 claras em temperatura ambiente

1 lata de leite condensado

2/3 xícara (chá) de suco de limão

raspas de limão para decorar

Modo de preparo

1 No liquidificador ou processador, pulse os biscoitos com as nozes até formar uma farofa. Reserve.

2 Leve as claras ao banho-maria até amornar bem (o suficiente para não queimar o dedo) e bata na batedeira em ponto de neve. Adicione o leite condensado em fio, sempre batendo. Por último, acrescente o suco de limão e misture com uma espátula.

3 Em 6 taças de sobremesa (200 ml de capacidade), alterne camadas de farofa e mousse e decore com um pouco de farofa e raspas de limão. Sirva geladas.