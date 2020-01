O Ministério Público Estadual (MPE) propôs ação civil pública com pedido de liminar contra o município de Cuiabá para que restabeleça o atendimento odontológico noturno nas unidades de saúde dos bairros Pascoal Ramos e Osmar Cabral, no prazo de 150 dias. Requer ainda que os centros sejam dotados de todos os profissionais necessários (dentistas, auxiliares, servidores administrativos e seguranças) em todas as especialidades odontológicas existentes, assim como ocorre no período diurno.

Conforme peça inicial, proposta pela 7ª Promotoria de Justiça de Cuiabá, Especializada na Defesa da Saúde Coletiva, os profissionais devem ser convocados de acordo com as listas de candidatos já aprovados em concursos anteriormente feitos pelo Município.

“Caso o prazo de validade dos concursos anteriormente realizados já tenha decorrido, ou que não existam profissionais classificados em número suficiente para preencher todas as vagas existentes para a restauração dos serviços especificados no item anterior, que se contratem profissionais em caráter temporário (mediante processo seletivo) para as unidades mencionadas, se realizando concurso para provimento efetivo dos cargos vagos no prazo máximo de 180 dias, fazendo-se a nomeação e posse dos aprovados tão logo a legislação o permita”, pede o promotor de Justiça Alexandre de Matos Guedes.

Para viabilizar o restabelecimento do serviço, o MPE sugere que os recursos eventualmente necessários para o cumprimento das medidas sejam retirados das verbas de publicidade e cerimonial, bem como de outras áreas não prioritárias. O Ministério Público pede ainda que seja julgada procedente a ação, bem como que seja estipulada multa diária em caso de descumprimento.

O caso – Após reclamação enviada pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso (Sinodonto), o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar as irregularidades decorrentes do fechamento, no período noturno, de diversas clínicas odontológicas mantidas pelo Município de Cuiabá, especialmente nos bairros Pascoal Ramos e Osmar Cabral. A equipe técnica do Núcleo de Promotorias de Cidadania de Cuiabá foi a campo e constatou a veracidade do fechamento dos Centros Odontológicos no período noturno.

A Promotoria então requisitou informações à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que alegou ser temporária a suspensão do atendimento, devido a uma reorganização dos servidores e ao elevado número de abstenções no período noturno. Disse ainda que a unidade do bairro Tijucal realizava atendimentos noturnos e que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pascoal Ramos contava com atendimento odontológico.