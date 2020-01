Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1/2 xícara (chá) de cebola roxa picada

1 pimenta dedo-de-moça pequena sem sementes picada

1/2 xícara (chá) de alho poró picadinho

1 brócolis comum (somente as florezinhas)

sal a gosto

1/4 xícara (chá) de leite

1/4 xícara (chá) de óleo

2 ovos

1 xícara (chá) de milho verde em lata escorrido

6 colheres (sopa) de creme de cebola

1 xícara (chá) de farinha de trigo tradicional

1/2 colher (sopa) de fermento em pó

1 xícara (chá) de muçarela ralada grosso

Cobertura

170g de cream cheese

170g de iogurte natural

sal, pimenta-do-reino moída e noz moscada a gosto

Modo de preparo

Massa

1 Numa panela em fogo médio aquecida com 1 colher (sopa) de azeite coloque ½ xícara (chá) de cebola roxa picadinha, 1 pimenta dedo de moça sem sementes picadinha, ½ xícara (chá) de alho poró picadinho e deixe murchar por 3 minutos. Junte 1 brócolis comum, tempere com sal a gosto e refogue por 2 minutos. Apague o fogo e reserve.

2 Coloque no liquidificador ¾ xícara (chá) de leite, ¾ xícara (chá) de óleo, 2 ovos, 1 xícara (chá) de milho verde escorrido e bata por 1 minuto.

3 Desligue o liquidificador, transfira para uma tigela e adicione 6 colheres (sopa) de creme de cebola, 1 xícara (chá) de farinha de trigo e misture até incorporar. Adicione os legumes refogados, misture novamente, coloque 1 colher (sopa) de fermento em pó e mexa bem.

4 Distribua a massa em 13 forminhas de petit gateu e salpique 1 xícara (chá) de muçarela ralada no ralo grosso. Pressione levemente a muçarela para que afunde na massa. Leve ao forno a pré-aquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, deixa amornar e sirva com salada.

Cobertura

1 Na batedeira coloque 170 g de cream cheese e bata por 3 minutos em velocidade média. Adicione 170 g de iogurte natural e bata por mais 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e noz moscada a gosto e sirva com o muffin de legumes.