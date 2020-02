Casal é preso acusado de marcar encontros românticos para roubar caminhonetes de empresários em Cuiabá (MT). A prisão ocorreu após investigação de policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva) nesta quinta-feira (30).

Ambos irão responder por crimes de roubo, tentativa de latrocínio, estelionato e furto mediante fraude e relacionados a veículos.

Nas investigações foi apurado que o casal roubou pelo menos três caminhonetes, sendo que duas foram recuperadas. Segundo a Polícia Civil, a mulher simulava encontros românticos com as vítimas, que geralmente eram empresários já idosos. Ela usava fotos fake em um aplicativo, não informado pela polícia, para atrair as vítimas.

Em um dos casos, ao chegar ao local combinado em sua caminhonete, a vítima, que é dona de um supermercado no bairro Dom Aquino, foi surpreendida pelo criminoso, que anunciou o assalto. Ao tentar arrancar com o veículo para evitar, o motorista levou um tiro.

Em outro caso, a suspeita conquistou um empresário de 68 anos, do ramo de eventos. Ele teve a caminhonete roubada no bairro Boa Esperança, em Cuiabá, no dia 5 de abril de 2019.

A PJC investiga agora quem adquiria os veículos roubados. Outras duas pessoas, ligadas à dupla, foram presas, mas não há detalhes da participação delas nos crimes.