Uma mulher morreu atropelada por uma carreta na madrugada desta terça-feira (21), na BR-163, próximo ao município de Sorriso (MT). A vítima seguia na garupa de uma motocicleta quando caiu e foi atropelada pelo veículo de carga que seguia viagem no mesmo sentido.

Segundo informações repassadas pela Rota do Oeste, que administra o trecho da rodovia federal, a concessionária foi acionada por volta das 4h46 para atendimento de uma ocorrência no quilômetro 749 da BR-163, em Sorriso, envolvendo uma motocicleta e um veículo de carga. A equipe de resgate foi ao local e constatou a morte da passageira da motocicleta.

As informações iniciais apontam que o piloto da motocicleta se desequilibrou e a mulher caiu da garupa, sendo atropelada pela carreta que vinha logo atrás. O motociclista nem chegou a cair. Ele e o motorista da carreta saíram ilesos. Ambos assinaram termo de recusa de atendimento médico por parte da concessionária.

No momento, a pista continua interditada e o tráfego foi desviado para a via marginal. O local está sinalizado pelas equipes da empresa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada juntamente com a Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A investigação sobre as causas do acidente fica sob responsabilidade da PJC.