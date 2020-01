Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (13) acusado de estuprar a ex-mulher, no bairro Pedregal, em Cuiabá (MT). O acusado disse à vítima que precisava procurar alguns documentos que havia esquecido na residência onde morava e se aproveitou da situação para praticar o crime.

Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, a vítima estava em casa quando o ex-marido chegou pedindo para entrar com a desculpa de que teria esquecido alguns documentos e precisava pegá-los. Ao entrar, o homem tomou o celular da vítima e começou a agredi-la.

Conforme a versão da mulher registrada no documento policial, o acusado ainda obrigou a ex-companheira a ter relações sexuais com ele sob ameças de que a mataria. Após as agressões, o homem foi embora da residência levando o chip do celular dela e os documentos.

Após a mulher procurar a Polícia Militar, uma viatura se deslocou, junto com ela, até ao atual endereço do suspeito. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá para adoção das medidas cabíveis por parte da Polícia Civil.