Lavadeira de 48 anos foi atacada por um jacaré na manhã desta quinta-feira (30) e teve o braço dilacerado com vários ferimentos profundos causados pelas mordidas do animal. O fato ocorreu n distrito de Mimoso, região do pantanal, em Barão de Melgaço (MT).

De acordo com as informações locais, a vítima estava agachada limpando peixe às margens do rio quando um jacaré saiu da água e abocanhou um dos braços da mulher. Ela conseguiu puxar o braço e gritou por socorro.

Os primeiros atendimentos foram realizados por uma equipe plantonista da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Mimoso. Em seguida, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Santo Antônio de Leverger (MT), onde passou por outro procedimento médico e posteriormente foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Várzea Grande.

Uma parente da vítima disse que a mulher perdeu muito sangue e não consegue movimentar a mão desde o acidente. Ela revelou que mulher passará por cirurgia de emergência.

A reportagem não conseguiu falar com o Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde a vítima está internada.