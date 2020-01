Duas mulheres foram presas em flagrante na noite desta quarta-feira (8) furtando roupas infantis em um shopping no bairro Jardim das Américas, em Cuiabá (MT). As acusadas foram flagradas pelos seguranças tentando deixar o local com várias peças furtadas. Nomes e idades das suspeitas não foram divulgados pela Polícia Militar.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, as suspeitas foram detidas após o gerente da loja suspeitar das atitudes das acusadas. As mulheres entraram na loja de produtos infantis e compraram algumas peças.

No entanto, uma das vendedoras percebeu o sumiço de alguns dos produtos que ela tinha mostrando às clientes. Ela solicitou ao gerente que verificasse a situação.

Antes de deixar o shopping, as mulheres foram abordadas e revistadas pelos seguranças do local que encontraram dentro das bolsas várias peças que não foram pagas.

Diante dos fatos, as acusadas foram detidas e encaminhadas à Central de Flagrantes de Cuiabá para as providências necessárias.