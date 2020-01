A vinda do goleiro Bruno para Mato Grosso, já autorizada pela Justiça de Minas Gerais, para assinar contrato com o time Operário, de Várzea Grande, já começa provocar reações e mobilizações contrárias. Um grupo de mulheres marcou uma manifestação para esta terça-feira (21) para repudiar a contratação do atleta, condenado a 20 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio, em 2010. O corpo nunca foi encontrado.

Nas redes sociais, a mobilização começa a ganhar corpo com divulgação em grupos de WhatsApp e também no Facebook. Inclusive, um grupo foi criado para facilitar a interação e planejamento de ações a serem colocadas em prática. O convite para participar do grupo está sendo compartilhado por mulheres e homens.

“Ato de Repúdio pela contratação do goleiro Bruno no time de futebol: “Operário de Várzea Grande. Dia 21/01 às 19h00 no Estádio da Arena Pantanal, em Cuiabá- MT, haverá uma manifestação contra o feminicídio e outras violências sofridas pelas mulheres”, diz trecho da mensagem que está sendo replicada pelo WhatsApp.

Como parte das ações, as envolvidas no movimento também começam a levantar quais empresas são patrocinadoras do time várzea-grandense. Acredita-se que a ideia é pressionar os patrocinadores a se posicionarem contra a contratação ou retirar os patrocínios.

Desde que começaram a circular as primeiras notícias sobre a negociação com goleiro feminicida, no início deste ano, só houve uma publicação oficial por parte do Operário em sua página no Facebook.

No comunicado divulgado em 6 de janeiro o time confirmou que o presidente do clube, Eder Roberto Taques, estava avaliando a possibilidade de contratar Bruno. “Não está confirmada a chegada do Goleiro, existe sim o interesse, porém está sendo estudada a contratação do jogador, mas ainda não tem nada definido”, dizia a publicação. De lá para cá, as negociações avançaram e a vinda de Bruno já é dada como certa.

Nos comentários houve manifestações contra e a favor da contratação. “Ele pode até ter um novo recomeço mas fica pergunta quando seu filho perguntar que é esse goleiro??? Vc vai dizer olha ela quase matou o filho mas a mãe matou, mas é bom goleiro #Ele Não”, escreveu uma internauta. Outro seguidor da página defendeu: “Todos merece uma segunda chance, e séria muito bom para o time um goleiro bom e experiente”.