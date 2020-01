Duas mulheres que tentavam entrar com celular e porção de maconha na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, foram presas nesta sexta-feira (31). As suspeitas, já tinham sido detidas outras vezes pelo mesmo crime.

De acordo com a Polícia Civil, agentes do Sistema Prisional acionaram a Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) aos flagrarem as suspeitas com objetos estranhos identificados ao passar pelo scanner. As mulheres estavam com os objetos nas vaginas.

Elas questionadas e confessaram que tentavam entrar com os produtos ilícitos para entregar aos companheiros. Ambas foram mantidas presas pela reincidência e seguem à disposição da Justiça.