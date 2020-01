A Secretaria de Fazenda (Sefaz) definiu as datas de quando ocorrerão os sorteios do Programa Nota MT de 2020. A Portaria nº 196/2019 oficializando as datas já foi publicada no Diário Oficial do Estado. O primeiro concurso mensal ocorre daqui uma semana, no dia 09 de janeiro. Nele, estarão concorrendo os bilhetes gerados com base nas notas fiscais de 1º a 31 de dezembro de 2019.

A previsão é de que mais 2 milhões de bilhetes estarão concorrendo, em razão das vendas no período de Natal. Os números finais devem ser divulgados até segunda-feira (06.01).

Durante o ano de 2020 ocorrerão quatro concursos especiais, que acontecem em datas comemorativas. O primeiro é o de Carnaval, no dia 19 de março e o último, de Natal, no dia 17 de dezembro.

A intenção da Sefaz este ano é realizar de 5 a 6 sorteios nas cidades polos, sempre nos meses pares. Em princípio os sorteios serão realizados em Cáceres (fevereiro), Tangará da Serra (abril), Rondonópolis (junho) e Barra do Garças (agosto). Os dois sorteios restantes no interior serão definidos posteriormente pelo comitê gestor do Programa. Nos meses ímpares os sorteios serão realizados em Cuiabá e Várzea Grande.

O concurso mensal premia cinco consumidores com R$ 10 mil e distribui mais mil prêmios de R$ 500. Já os sorteios especiais distribuem 5 prêmios de R$ 50 mil em cada um deles.