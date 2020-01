O número de eleitores aptos em Rondonópolis aumentou 1% em 2020 em comparação com 2018, em Rondonópolis (MT). Dados da Justiça Eleitoral mostram que em 2018 haviam 150.813 eleitores aptos na cidade e em 2020 esse número passou para 152.328 eleitores.

Os dados ainda mostram que em janeiro de 2020, 25.283 eleitores possuem os títulos cancelados e 1.872 suspensos.

A inscrição cancelada pertence ao eleitor que não atendeu a convocação da Justiça Eleitoral para fazer a revisão de dados com cadastro biométrico e/ou não votou em três eleições consecutivas, as quais não tiveram a ausência devidamente justificada.

Já a suspensão da inscrição ocorre para o eleitor conscrito – que está no período de serviço militar obrigatório e aos que cumprem pena oriunda de condenação criminal ou civil, neste último caso, quando a sentença determinou a suspensão. A suspensão permanece até que a pena seja cumprida integralmente.

No geral, o eleitorado do Estado de Mato Grosso (MT) também não sofreu alteração significativa nos últimos 12 meses. Em dezembro de 2018, o número de eleitores cadastrados no Estado era de 2.166.981. Já em dezembro de 2019, o quantitativo registrado foi de 2.157.718, o que corresponde a uma redução de 0,43%.

Em dezembro de 2019, além dos 2,1 milhões de eleitores aptos, haviam em Mato Grosso 503.718 eleitores com os títulos cancelados e 25.564 suspensos.