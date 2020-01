Os trabalhos nos viadutos José Maria Barbosa – Juca do Guaraná “Pai” e Murilo Domingos devem ser retomados efetivamente até a próxima semana. As estruturas estão sendo levantas nas avenidas Profª Edna Maria Albuquerque Affi (Av. das Torres) e Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), respectivamente, e são as primeiras desse porte construídas diretamente pela Prefeitura de Cuiabá.

Conforme a Secretaria de Obras Públicas, responsável pela coordenação do trabalho, as atividades nos dois locais foram suspensas para o cumprimento das férias coletivas dadas aos operários. O período, além de cumprir com a legislação trabalhista, é uma forma encontrada para beneficiar os servidores originários de outras cidades e estados, que aproveitam a época festiva de fim de ano para visitar familiares e amigos.

“É comum, nesse período de celebração natalina e de virada do ano, as empresas que trabalham com esse tipo de obra adotarem essa medida. É algo planejado e que não prejudicará o andamento da obra. Ainda nesta semana, começamos uma mobilização e transporte de maquinários, para que na semana seguinte o trabalho recomece a todo vapor”, explica o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues.

Andamento

A construção das duas estruturas caminha em estágios diferentes. No viaduto José Maria Barbosa – Juca do Guaraná “Pai”, o trabalho está mais avançado. A edificação terá sete pórticos, que estão com todas as bases de apoio concretadas. Além disso, em cinco pórticos os pilares de sustentação já estão levantados, sendo que dois deles também receberam as vigas transversinas.

Já no viaduto Murilo Domingos, a empresa finalizou as fases de topografia e montagem do canteiro de obras. No local, ainda foi iniciado o processo de perfuração das estacas raízes. Até o momento, foram feitas 11 escavações. Esse procedimento terá continuidade com o retorno dos operários e, posteriormente, a obra seguirá para a etapa de concretagem.

As obras

Com prazo de execução é de 360 dias, obras fazem parte do conjunto de intervenções de infraestrutura, visando melhorar a mobilidade urbana. “Os dois viadutos terão 200 metros de extensão e 18 metros de largura. Para isso, estamos investindo o valor total de R$ 30.333.656,42, sendo R$ 16.340.726,63 para o viaduto da Av. das Torres e R$ 13.992.929,79 para o da Beira Rio”, explica Vanderlúcio.