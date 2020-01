Deflagrada no final do ano passado, a ‘Operação Reditus’ teve como objetivo a prisão de pessoas com envolvimento em crimes como tráfico de drogas, tortura, roubos e corrupção de menores. Na semana passada, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) concluiu o inquérito e divulgou o balanço oficial da Operação.

Na manhã desta segunda-feira (20), durante coletiva a imprensa, o delegado responsável, Santiago Sanches, confirmou os dados. “No total, dos 67 mandados de prisão preventiva, 57 tiveram a prisão cumprida, sendo 45 presos em Rondonópolis, 10 em Pedra Preta, um em Cuiabá e um no Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Ainda segundo Santiago Sanches, houve o bloquei de bens e também o fechamento de estabelecimentos comerciais. “Nas ações de busca, foram apreendidos R$12 mil em Dinheiro, oitos veículos avaliados em R$300 mil. Também foram fechados dois estabelecimentos comerciais usados para lavagem de dinheiro. Esses estabelecimentos funcionavam principalmente no ramo de variedades”, disse Santiago.

ATENÇÃO: O Portal Agora Mato Grosso, informa que devido a Lei de abuso de autoridade (Lei 13.869), em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a imprensa não teve acesso aos nomes dos envolvidos.