A capela de um hospital particular em Cuiabá foi palco de um dos mais emocionantes gestos de amor, a comemoração das bodas de ouro do casal Dalvaci, 71 anos, e Maria das Graças Ghisi, 67 anos. A celebração, realizada na última sexta-feira (3), foi organizada pelos filhos do casal em conjunto com o hospital, uma vez que Dalvaci estava internado há cerca de 20 dias na unidade.

Uma das filhas do casal, Luciana Ghisi contou a reportagem do PORTAL AGORA MATO GROSSO que a ideia partiu do próprio Dalvaci, que estava bastante chateado com o fato de não poder comemorar com a família uma data tão importante, os seus 50 anos de casado. “Conversamos com algumas pessoas do hospital, porque pensei na capela, a equipe agilizou e a gente arrumou tudo. O médico dele autorizou a cerimônia e acompanhou”, contou a filha.

Para Dalvaci, doente e bastante emocionado com a celebração, o gesto vai além da renovação do casamento, trata-se da renovação da vida. “É muito relevante e levanta muito a autoestima de qualquer paciente. É um ato de grandeza e só traz benefícios. Saio dessa cerimônia mais otimista, com mais vontade de tocar a vida lá fora”.

Junto do marido há 50 anos, Maria das Graças também valorizou o gesto para a melhora da saúde de Dalvaci. “Eu achei maravilhoso, fiquei desnorteada. Foi ótimo para mim e para o meu esposo. Ele estava triste em passar essa data internado e comemorarmos juntos foi pra ele muito importante”.