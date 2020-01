“Pai, você voltou para mim”. Foi esse o desabafo de Ariana Nascimento após ter a oportunidade de caminhar até o altar do lado de seu pai. Contrariando todas as expectativas, ele saiu de um coma uma semana antes do dia do seu casamento e pode presenciar o grande dia.

Quem compartilhou a história foi o fotógrafo de casamentos Giovani Garcia, que pediu que Ariana publicasse um relato em sua conta no Instagram.

“Meu pai ficou sem andar depois que saiu do hospital. Na semana anterior do casamento, nós pensamos em desistir”, contou Ariana, que esperava entrar com o padrinho caso a presença do pai não fosse possível.

“Meu pai estava na cadeira de rodas e se sentindo muito fraco, o casamento foi em um domingo e, na sexta à noite, antes de dormir, ele me chamou e perguntou se eu confiava nele. Eu respondi que sim, sempre confiei. No dia do casamento, ele levou o andador e entrou comigo.”

Nas redes sociais, o relato compartilhado pelo fotógrafo emocionou mais de mil pessoas.