Um homem de 25 anos foi preso na noite desta quinta-feira (2), após ser flagrado estuprando a cunhada, uma adolescente de 14 anos, no bairro Itapuã, em Cuiabá (MT). Segundo o boletim de ocorrência, o pai da menina foi quem presenciou o ato e fez a denuncia. Jean Narciso Vieira foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrências nº 2020.1735, o caso foi registrado por volta das 23h45, pelo pai da adolescente que acionou a Polícia Militar. Ele relatou que o suspeito é casado com a irmã da vítima e que todos moram na mesma casa.

Em depoimento, a menor disse que por diversas vezes sofreu abusos por parte do acusado, geralmente quando todos os familiares iam dormir. Disse ainda que o cunhado obrigava ela a praticar sexo oral nele enquanto a molestava. Em uma dessas agressões o acusado causou hematomas pelo corpo da garota.

Jean foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá. A família disse ainda à PM que o suspeito afirmava ser membro de uma facção criminosa, inibindo até mesmo a menor de denunciá-lo pelos estupros.