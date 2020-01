Um homem foi preso na tarde deste domingo (12), por deixar o filho de três anos trancado dentro do carro, enquanto se divertia em bar com amigos no município de São Félix do Araguaia (MT). Populares que flagraram a situação acionaram o Conselho Tutelar, que com o auxílio da Polícia Militar, resgataram a criança.

Segundo a Polícia Militar, duas conselheiras tutelares procuraram os militares dizendo que tinham recebido várias ligações, informando que o suspeito tinha deixado o filho dentro do carro, um Fiat Pálio, enquanto bebia num estabelecimento.

Quando os agentes chegaram no local, confirmaram a denúncia. A criança dormia no carro e estava suja de fezes. O bebê ficou aos cuidados das conselheiras.

O homem apresentava sinais de estar alcoolizado e alterado. Diante da situação, ele foi detido e encaminhado à delegacia da Cidade para prestar esclarecimento dos fatos.

Outro caso em 2019

No dia 5 de março do ano passado uma bebê de apenas nove meses também foi esquecida dentro de um carro no município de Chapada dos Guimarães (MT). À ocasião, policiais da 1ª Companhia de Polícia Militar tiveram de quebrar o vidro de um veículo para resgatar uma criança que havia sido esquecida trancada dentro do carro.

O pai, de 33 anos, declarou aos policiais que havia saído para levar a mulher ao trabalho e quando retornou não se lembrou que a filha estava no veículo.