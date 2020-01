A senadora cassada, Selma Arruda (Podemos), já teria um “favorito” para assumir sua vaga no Senado, de acordo com a Revista Veja. O escolhido, conforme nota publicada nesta quarta-feira (22) na coluna Radar, seria o vice-governador Otaviano Pivetta (PDT).

O curioso é que o deputado federal José Medeiros, integra os quadros do Podemos e não esconde o interesse em disputar a cadeira de senador, cargo que ocupou durante quatro anos, ao herdar a cadeira de Pedro Taques (PSDB), que renunciou em janeiro de 2015 para ser governador.

Apesar disso, segundo a revista de circulação nacional, lideranças do Podemos estão de olho em Pivetta para se filiar ao partido, caso entre na disputa e saia vitorioso. Ou seja, não acreditam na vitória de Medeiros numa eventual candidatura.

“O senador Álvaro Dias (Podemos/PR) se reuniu com Blairo Maggi (PP), amicíssimo do governador Mauro Mendes (DEM) e do vice, em sua casa de praia, em Balneário Camboriú, para tratar da migração caso eleito”, diz a revista.