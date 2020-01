Um homem de 49 anos foi detido pela Polícia Militar de Pedra Preta na tarde de ontem (30) após atear fogo na casa da ex-mulher no bairro Parque Independente. Ele ficou dentro da casa durante o incêndio e foi retirado por policiais e populares que o puxaram quando passava perto da janela.

A vítima afirmou à polícia que o suspeito estava inconformado com o término do relacionamento e por isso se trancou na casa, a ameaçou e disse que iria colocar fogo no local.

A guarnição chegou ao local e tentou dialogar com o suspeito que foi irredutível e ateou fogo no botijão de gás, espalhando as chamas pela sala.

Com a chegada de caminhões pipa e ajuda de voluntários o suspeito foi para um dos quartos e começou a colocar fogo nos colchões. Momentos em que ele passou perto de uma janela e foi puxado pelo pescoço.

Ele foi algemado e chegou a ser agredido por populares que estavam revoltado com a ação.

O imóvel ficou parcialmente destruído.