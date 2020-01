Começam no próximo dia 20 as inscrições para o Processo Seletivo para contratação de 92 profissionais no município de Pedra Preta. O salário pode variar entre R$ 1.032,23 a R$ 9.308,70.

Os cargos são para nível fundamental, médio e superior e também será realizado um cadastro reserva.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente até às 17h do dia 24 de janeiro através do endereço eletrônico www.w2consultores.com.br. A prova está prevista para ser realizada no dia 02 de fevereiro.

Esta seleção possui validade de um ano, contado da data da homologação do resultado final.

Veja os cargos: Agente de Administrativo (1); Agente de Vigilância; Agente de Vigilância Sanitária (1); Assistente Social; Auxiliar/ Cuidador; Auxiliar de Saúde Bucal (3); Bioquímico / Farmacêutico (2); Contínua/Merendeira (19); Enfermeiro (1); Mecânico (2); Médico de PSF (3); Médico Especialista em Psiquiatria (1); Monitor (6); Motorista (5); Odontólogo; Operador de Máquinas Pesadas (3); Professor de Ciências; Biológicas (1); Professor de Educação Física; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Língua Portuguesa (2); Professor de Matemática (2); Professor Educação Infantil e de Ensino Fundamental até o 5º ano (29); Professor Infantil e de Ensino Fundamental até o 5º ano (2); Técnico de Laboratório (1); Técnico em Edificações; Técnico em Enfermagem (6); Técnico em Radiologia e Técnico em Saúde Bucal (1).