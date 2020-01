O atacante Pedro já está no Rio de Janeiro para reforçar o Flamengo em 2020. O jogador desembarcou no Aeroporto do Galeão no início desta sexta-feira (17) e agora realizará exames médicos antes de assinar o contrato com o clube da Gávea até dezembro deste ano. No retorno ao Brasil, o jovem centroavante falou sobre a expectativa de defender o Rubro-Negro.

– Emoção muito grande, expectativa enorme de assinar com o Flamengo. Ainda não tem nada assinado, faltam alguns detalhes, fazer exames médicos, mas a expectativa é muito grande. Estou muito feliz e motivado para essa temporada – afirmou o centroavante.

Emprestado pela Fiorentina, da Itália, Pedro chega para atender a um pedido de Jorge Jesus por um homem de área. Em 2019, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, atacantes mais móveis, se revezaram na função e tiveram grande êxito.

Para 2020, à diretoria do Flamengo foi “cirúrgica” na busca por contratações, reforçando o elenco e aumentando a competitividade interna com as chegadas do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Pedro Rocha – já anunciados e treinando no Ninho do Urubu, Michael é outro prestes a ser oficializado pelo clube, e o volante Thiago Maia, do Lille, que é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias.