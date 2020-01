Quase quatro anos após a deflagração da primeira fase da Operação Rêmora, que investigou um esquema de corrupção no primeiro ano de seu governo, o tucano Pedro Taques, hoje ex-governador de Mato Grosso, obteve autorização da Justiça de Mato Grosso para ter acesso à delação premiada do empresário Giovani Belato Guizardi.

A decisão é da juíza Ana Cristina Mendes, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá. O despacho foi assinado no dia 19 de dezembro de 2019, mas só foi publicado somente nesta terça-feira (21) no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

“Em análise dos autos, verifico que não há qualquer óbice quanto ao pedido postulado por JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES de ter acesso do Termo de Acordo de Colaboração Premiada celebrada entre o Ministério Público e GEOVANI BELATO GUIZARDI.Diante disso, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 464/467, DEFIRO o pedido formulado às fls. 449/454, em seus termos”, diz trecho da publicação.

Giovani Guizardi é dono da Construtora Dínamo e foi apontado pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) como arrecadador de propinas dos demais envolvidos no esquema de fraude e direcionamento de licitações envolvendo 23 obras que totalizavam R$ 56 milhões lançadas pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Ele foi preso em 3 de maio de 2016 quando o Gaeco deflagrou a Operação Rêmora para cumprir, inicialmente, quatro mandados de prisões preventivas contra o empreáario e outros 3 investigados que ocuparam cargos comissionados na Seduc e foram acusados de participar de fraudes de licitações para reformas e construções de escolas estaduais.

Em sua delação, Guizardi detalhou o funcionamento do esquema e afirmou que tudo começou em 2015 com objetivo de arrecadar dinheiro para quitar dívidas de campanha de Pedro Taques. O ex-governador sempre negou ter conhecimento do esquema. Também alega que não foi beneficiado de qualquer valor oriundo de propina.

Outros delatores da Operação, a exemplo do empresário Alan Malouf e do ex-secretário de Educação, Permínio Pinto, também disseram que o ex-governador sabia do esquema e teria sido beneficiado. Como sempre negou tais acusações e desqualificou todos os delatores, Pedro Taques buscou a Justiça para ter acesso à integra das delações.