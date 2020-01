INGREDIENTES

1 peixe médio e inteiro

4 batatas grandes

sal

azeite

alho

limão

MODO DE PREPARO

Em um tabuleiro que seja maior que o peixe, cubra o fundo com papel-alumínio e deixe mais um pedaço que seja suficiente para cobrir o peixe depois.

Descasque as batatas e corte em rodelas, forre o fundo do tabuleiro com elas.

Salpique um pouco de sal e azeite.

Tempere o peixe com alho, sal, limão e azeite.

Coloque por cima das batatas.

Cubra com papel-alumínio.

Deixe assar por 40 minutos em 200° C, descubra o peixe e asse por mais 10 minutos ou até a água do peixe secar.

Utilize peixe fresco, congelado libera muita água ao assar.