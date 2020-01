Ingredientes

1 peixe (namorado, pintado ou outro próprio para assar) limpo (3 kg)

2 xícaras (chá) de vinho branco

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino

Salsa, cebolinha, tomilho e alecrim frescos

Folhas de 2 pés de alface escaldadas levemente para embrulhar

Pepino marinado

3 pepinos médios fatiados

Sal

Molho

1 colher (sopa) de molho de mostarda

1 lata de creme de leite

4 colheres (sopa) de maionese

2 colheres (sopa) de suco de limão

4 colheres (sopa) de alcaparras bem picadas

½ xícara (chá) de cogumelos bem picados

Cebolinha verde picada a gosto

Modo de preparo

Pepino marinado

1 Atenção.: Esta receita requer 12 horas para marinar!

Fatie o pepino bem fino e distribua-o em camadas intercaladas com sal. Deixe em repouso por 12 horas para desidratar.

Peixe

1 De véspera, tempere o peixe por dentro e por fora com o vinho, o azeite e sal, pimenta e ervas a gosto. Tampe e deixe na geladeira por 12 horas.

2 Forre uma assadeira com papel-alumínio e espalhe as folhas de alface. Acomode o peixe no centro e embrulhe-o com a alface.

3 Regue com a marinada, cubra com papel-alumínio e asse em forno médio preaquecido (180 ºC) por cerca de 30 minutos ou até a carne estar cozida.

4 Descarte as folhas de alface, remova a pele do peixe e disponha-o na travessa de servir. Misture os ingredientes do molho e regue o peixe com um pouco dele (sirva o restante à parte).

5 Arrume as fatias de pepino como se fossem escamas e sirva decorado a gosto.