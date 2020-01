A partir das 13h desta segunda-feira (20), pais de bebês de dois, quatro e seis meses de vida já podem levar os filhos para tomarem a pentavalente. Segundo a gerente do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, Gilceny Machado, no lote enviado a Rondonópolis há 2.500 doses.

Protegendo contra hepatite B, tétano, meningite, difteria e coqueluche, a pentavalente será aplicada em todos os postos de saúde da cidade, com exceção dos PSFs André Maggi e João de Barro, que são unidades que não têm sala de vacina.

“Em Rondonópolis, a população dessa faixa etária chega a cerca de quatro mil crianças. A informação que recebemos do Escritório Regional da Secretaria de Saúde do Estado é de que o Ministério da Saúde já está providenciando uma nova remessa para que consigamos cobrir toda a demanda do município”, afirma a gerente.

Após reprovação de vários lotes da pentavalente em testes de qualidade do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em julho de 2019, o Ministério da Saúde (MS) retirou de circulação as doses reprovadas. Com o recolhimento do produto para evitar maiores transtornos, os diversos estados brasileiros estavam sem estoque da vacina. No entanto, desde 9 de janeiro deste ano a Pasta nacional voltou a distribuir as doses.

Gilceny assinala que, se por um acaso, durante esse período de desabastecimento alguma criança que, na época, tinha a idade recomendada para receber a vacina ficou sem tomá-la, os pais devem levá-la para fazer a imunização mesmo que tenha passado essa data.

As unidades de saúde de Rondonópolis funcionam das 7h às 11h e das 13h às 17 horas.