Um grupo de pesquisadores desenvolveu um sistema de inteligência artificial para tornar possível a detecção do câncer de pele somente com o uso de imagens de celular.

Atualmente, o câncer de pele é identificado somente com a ajuda de uma biópsia e com o equipamento conhecido como dermatoscópio.

Com o auxílio do celular, a identificação do câncer de pele vai ser feita a partir da observação de fotos por pessoas da área da saúde que não possuem tantos conhecimentos técnicos.

Após a foto ser tirada da região com suspeita de câncer, um equipamento vai processar a imagem para ver se há realente algum tipo de lesão no local.

Os responsáveis pelo equipamento garantem que o método tem mais de 90% de precisão. O projeto ainda não pode ser colocado em prática porque não está disponível para a produção em escala comercial.