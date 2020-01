O piloto de paramotor, Rogério Mesnerovicz, perdeu a vida no final da tarde deste domingo (05), no Lago Municipal Vô Pedro Viana, em Primavera do Leste – MT. Um vídeo gravado por populares mostra o exato momento em que o acidente aconteceu. Duas pessoas pularam na água na tentativa de salvar o rapaz, porém sem sucesso.

Segundo informações da TV Record Primavera, dois pilotos sobrevoam o lago realizando manobras bem próximas da água. Em uma dessas manobras, Rogério perdeu o controle do paramotor e caiu.

Rapidamente, populares se reuniram pedindo socorro. Dois rapazes pularam o lago e nadaram até o local para tentar salvar o piloto. Porém, eles não conseguiram destravar os cintos do equipamento.

Diante da situação, eles arrastaram o equipamento, juntamente com o corpo até as margens do lago, mas não resistiu e morreu no local, provavelmente vítima de afogamento. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar isolou o local do acidente para que o trabalho da Perícia Oficial e a Identificação Técnica fosse realizada.

Ainda de acordo com as informações, em Primavera do Leste existem muitos praticantes do esporte.

Bastantes transtornados e tristes com o acidente, amigos da vítima, disseram que manobras de rasantes são proibidas e os riscos de acidentes são maiores.

Rogério Mesnerovicz trabalhava em uma auto-elétrica, era natural de Alpestres (RS). Ele tinha 37 anos de idade, e deixou esposa e um casal de filhos.