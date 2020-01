A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (2), o ladrão Pedro Augusto dos Santos Gomes, 32 anos, por crime de furto praticado na Estação Alencastro, região central de Cuiabá na madrugada desta quarta-feira (1º). De acordo com a PM, o criminoso confessou ter furtado dois televisores da estação juntamente com um comparsa.

Os policiais identificaram o suspeito após acesso a imagens da câmera de monitoramento da estação de ônibus. Pedro foi localizado na região do Morro da Luz, no bairro Baú, e reconhecido por testemunhas que acionaram a polícia no momento do furto. O suspeito foi detido e entregue para a delegacia.

Conforme a PM, ele disse que praticou o furto com um comparsa e que uma das televisões já foi devolvida a um funcionário que trabalha na Estação Alencastro. O outro televisor, segundo o suspeito, TV ficou com o outro acusado do crime. A Polícia Militar segue em busca do segundo suspeito envolvido no crime.