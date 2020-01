A Polícia Militar recuperou, na noite desta quarta-feira (8), um televisor de 50 polegadas que tinha sido furtado da Estação Bispo Dom José, durante a madrugada por criminosos que invadiram o local e ainda danificaram os suportes e parte da fiação elétrica. Dois suspeitos, de 25 e 35 anos foram presos, mas não tiveram os nomes divulgados.

De acordo com as informações da PM, as guarnições continuavam as buscas pela TV furtada e pelos ladrões quando receberam a informação de que o televisor havia sido abandonado na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, nas proximidades de uma antiga empresa de auto peças, no bairro Jardim Guanabara.

Uma equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE) foi ao local indicado e encontrou a televisão que foi encaminhada à Central de Flagrantes.

Além da televisão de 50 polegadas, os bandidos tentaram cortar a fiação elétrica. Os suportes onde o equipamento ficava instalado também foram danificados.

A Estação Bispo foi inaugurada no dia 17 de dezembro de 2019 e de acordo com a Prefeitura da Capital, pelo local circulam diariamente cerca de 12 mil passageiros que utilizam as 32 linhas de ônibus com destino às regiões do CPA e Coxipó.