A Polícia Militar (PM) em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 39 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína nessa sexta-feira (10), na BR-364, em Alto Garças (MT).

A PM deslocou até o posto da PRF em apoio a abordagem de um veículo que se deslocava de Cuiabá sentido a Alto Araguaia. Na abordagem foi encontrado um fundo falso do lado do motorista e do passageiro. No local estava os tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína.

Diante dos fatos, foi dado ordem de prisão para o suspeito que foi conduzido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Alto Garças sem lesões corporais.