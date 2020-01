A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp-MT), confirmou a fuga de sete presidiários da Cadeia Pública de Alta Floresta (MT) no início da tarde desta quinta-feira (16). Eles serraram uma grade e fugiram. Até o momento, apenas um foi capturado.

De acordo com a Sesp, os detentos estavam no pátio da unidade tomando banho do sol quando um grupo serrou as grades do teto e fugiu. Os agentes penitenciários estavam almoçando no momento da fuga. Vizinhos viram o alvoroço e acionaram a Polícia Militar.

A Sesp divulgou as fotos e os nomes dos fugitivos, são eles: Rafael Gonçalves, Plácido Igor Antônio Costa Silva, Willian Wagner de Jesus, Thiago Lameira dos Santos, Vanilson Nunes de Souza, Vagner de Melo Silva, Richar Damião da Rocha Ribeiro. A PM conseguiu capturar um. Eles respondem por crimes de tráfico de drogas, homicídio, roubo e furto. Qualquer informação que leve ao paradeiro dos criminosos deve ser repassada às polícia Militar ou Civil.

De acordo com a Pasta, as circunstâncias da fuga ainda estão sendo investigadas. Um vídeo mostra o momento da fuga. Nas imagens é possível ver vários homens correndo, um até manca. Assista ao final do texto.

Confira a nota da Sesp na íntegra:

“A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), confirma que sete reeducados da Cadeia Pública de Alta Floresta (791 km ao Norte de Cuiabá) fugiram no final da manhã desta quinta-feira (16.01). Um deles já foi recapturado. A fuga ocorreu na quadra onde eles estavam em virtude de uma reforma nas celas da unidade. A Polícia Militar do município faz buscas pelos demais fugitivos”.