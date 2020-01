A Polícia Judiciária Civil em Guarantã do Norte prendeu nesta terça-feira (07.01), em flagrante, um homem suspeito pela tentativa de homicídio contra uma mulher, crime ocorrido na segunda-feira.

A Delegacia Municipal da Polícia Civil foi comunicada na noite de segunda-feira de que uma mulher deu entrada no hospital municipal de Guarantã do Norte com ferimentos de arma cortante. Diante da gravidade do caso, a vítima foi transferida para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Coordenados pelo delegado Waner dos Santos Neves, policiais iniciaram diligências para identificar e localizar o suspeito do crime. Na manhã desta terça-feira, o homem de 32 anos foi preso na cidade e encaminhado para a delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio triplamente qualificado – motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio.

A Polícia apurou que o homem agrediu a mulher de 23 anos após ela manifestar vontade de sair da casa, pois não aguentava mais as brigas com o suspeito. Ele feriu a vítima com duas facadas, que permanece internada.