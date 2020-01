Familiares de uma menina de cinco anos de idade, procuraram a 1ª Delegacia de Polícia nesta quarta-feira (08), para registrar uma denúncia de estupro de vulnerável em um bar localizado na Vila Olinda, em Rondonópolis-MT.

Segundo informações, a criança estava com um parente em um estabelecimento comercial. Enquanto o mesmo jogava partidas de sinuca, a menina teria se afastado.

O homem teria percebido quando a criança deixou o banheiro do bar e logo em seguida observou que lá dentro ainda estava o suspeito, sem roupas.

Ainda de acordo com familiares, ao perguntarem para menina o que ela estava fazendo dentro do banheiro com o indivíduo, a mesma disse que o homem teria “ lambido o peito e as partes íntimas dela”. Além disso, a garotinha afirmou que o suspeito também teria “passado o dedo e aquilo que o homem tem nela”.

Em casa, ao dar banho na vítima, a irmã teria percebido que as partes íntimas da menina apresentavam vermelhidão e inchaço.

O suspeito já foi identificado e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.