Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (10), na rua Vicente Pereira de Abreu no bairro Jardim Rivera, em Rondonópolis-MT. A vítima apresentava lesões provocadas por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada por populares que passaram pelo local é observaram o corpo caído no meio da rua. Diante da situação, a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito. Perante da confirmação da morte, a área do crime foi isolada.

Equipes da Polícia Judiciária Civil e Politec – Perícia Oficial e Identificação Técnica também foram acionadas para os procedimentos necessários.

Vale ressaltar, que segundo a Polícia, a vítima não possuía nenhum documento pessoal, não sendo possível a identificação da mesma.

O corpo foi encaminhado para a Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As informações constam no Boletim de Ocorrência Nº 2020.9313