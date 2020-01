A Polícia Civil tenta encontrar pistas que levem até os assassinos de Francilene da Silva Costa Souza, 21 anos. A mulher foi encontrada morta neste domingo (12), com sinais de espancamento e degolada em Juruena (MT). O corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML) de Juína (MT) e nenhum familiar compareceu ao local até o momento.

O corpo foi encontrado no canteiro da Praça do Lago com diversos ferimentos na região superior. Segundo a polícia, a cabeça da jovem estava separada do corpo e os olhos foram retirados. Aparentemente apenas objeto cortante foi usado para matá-la.

De acordo com testemunhas, a moça foi vista pela última vez em uma lanchonete na sexta-feira (10) e aparentava estar fora de si. Ela era usuária de drogas e não tinha família na cidade. A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar o crime.

Justiceiros

Em Cuiabá, a Polícia Civil liga a uma facção criminosa a morte de um jovem encontrado também na manhã de domingo (12), na região do Coxipó do Ouro, com as mãos amarradas por um fio de cobre e corpo marcado por balas.

Segundo a perícia, foram encontradas cápsulas de calibre 380 e 9 milímetros. O homem tinhas diversas tatuagens pelo corpo e estava sem nenhum documento. A vítima estava com uma camiseta enrolada ao corpo.