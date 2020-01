O coração de um policial falou mais alto quando foi chamado para prender pais que furtaram comida com os filhos em um supermercado.

O caso, divulgado agora, aconteceu pouco antes do Natal em uma loja do Walmart, no Arkansas e o oficial Kenneth Martin pagou pelos alimentos que a família tentava levar.

As câmeras de segurança do mercado gravaram o ato de compaixão: “Ligue tudo de novo para que eu possa pagar. Eles estão roubando comida e têm filhos ‘, disse o policial às mulheres que estavam no balcão.

Martin teve que prender o pai, mas libertou a esposa e os filhos. “Eu tenho que levá-lo para a cadeia, mas eu não tenho que fazer as crianças pensarem que eu sou um idiota.”

Peça ajuda

As imagens mostram Martin andando para encontrar o casal e seus filhos perto da entrada da frente do Walmart.

Ele coloca a sacola de compras no carrinho da família e lembra ao casal para pedir ajuda, em vez de tentar roubar coisas.

“Eu cuidei disso para você, ok? Entendo que você precisa de comida e coisas, mas peça ajuda. Não faça isso com esses bebês”, disse.

Em seguida, Martin permite que a mãe saia, deseja boas festas a ela e aos filhos, antes de deter o pai em um escritório próximo.

Homenagem

Por sua generosidade, Martin recebeu o prêmio de Empregado do Mês do departamento de polícia.

O diretor da cidade de Fort Smith, Neal Martin, elogiou Martin no Facebook.

Ele revelou que a indicação de Martin para o prêmio veio de um colega que testemunhou o ato compassivo enquanto estava de folga.

“Eu estava de folga e entrando no Wal-Mart na rua 2425 Zero. Ao entrar no prédio, notei que a prevenção de perdas havia acabado de impedir dois adultos, que também tinham dois filhos pequenos”, escreveu o policial.

O ato de bondade de Martin é um verdadeiro exemplo do que é a humanidade. Ele fez isso por compaixão pelas crianças, sem intenção de ser reconhecido por suas ações ”, continuou.

‘Por isso, tenho a honra de nomear Martin para Funcionário do mês. Suas ações foram uma representação do que todos devemos lutar”.

Redes sociais

No Facebook, onde a história foi postada, seguidores ficaram impressionados e elogiaram Martin por sua bondade e generosidade.

“Essa é realmente uma história maravilhosa que poucas pessoas teriam feito, especialmente no mundo de hoje. Mostra o tipo de coração e consciência que ele tem”, escreveu uma pessoa.

“Isso tocou meu coração porque eu estive lá”, disse uma mulher, “este maravilhoso ser humano pagar por suas compras … Deus abençoe. Ele é um exemplo maravilhoso de amor seu próximo!

Martin iniciou sua carreira no Departamento de Polícia de Fort Smith em agosto de 2015.

Ele é membro da Guarda da Unidade de Honra e designado para a Tropa 2 na Divisão de Patrulha.