Um homem ainda não identificado foi morto a tiros e teve as mãos amarradas com fio de cobre antes de ser deixado nas proximidades da ponte do Coxipó do Ouro, em Cuiabá (MT). O corpo foi encontrado na manhã deste domingo (12) com várias perfurações de arma de fogo. Segundo a perícia, foram encontradas cápsulas de calibre 380 e 9 milímetros.

Segundo informações policiais, o cadáver foi localizado por populares que acionaram a Polícia Militar. O homem tinhas diversas tatuagens pelo corpo e estava sem nenhum documento. A vítima estava com uma camiseta enrolada ao corpo.

A Polícia Militar, a primeira a ser acionada, não tem informações de como ocorreu o assassinato, nem de suspeitos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.