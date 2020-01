Da 2ª semana de dez/19 para a 2ª semana de jan/20, os cortes no atacado apresentaram

movimento de queda de 17,65%, fechando a média dos cortes sem osso em R$ 21,51/kg.

Segundo os informantes do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), esse recuo nos preços foi um reflexo da redução na procura de carne pelos varejistas, que

estão com os estoques cheios, decorrentes do baixo consumo, comum neste período, devido às contas “pesadas” da população no início de ano.

Contudo, quando se comparam as cotações atacadistas da 2ª semana de jan/20 com as do mesmo período de 2019, observa-se um aumento de 16,84%. Já no varejo, as cotações ainda não caíram significativamente, pois estão apenas 2,14% menores que as do mês anterior e 32,92% maiores em relação ao mesmo período do ano passado.

Assim, o consumidor final ainda não tem sentido o reflexo da queda de janeiro/20, visto que os patamares dos preços ainda estão altos tanto no atacado quanto no varejo.