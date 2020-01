O combustível é o segmento que registrou maior aumento em 2020 no Estado de Mato Grosso (MT). O preço médio do litro do etanol encontrado em Rondonópolis (MT), por exemplo, é de R$ 3,19, R$ 3,25 e chega a ser encontrado em até R$ 3,39. Já o preço o médio da gasolina encontrado na cidade é de R$ 4,71 e R$ 4,89.

No mês de dezembro de 2019, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT) iniciou um trabalho de monitoramento de preços de segmentos econômicos impactados pela Lei 631, que trata da reinstituição e revogação de incentivos, benefícios fiscais ou financeiros-fiscais e isenções relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS).

Diante do reajuste no preço do litro do etanol, o Procon encontrou aumento da margem de lucro dos postos. Há casos, segundo o Procon, de elevação da margem de lucro irregular de 12% para 19%.

A Superintendente Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-MT), Gisela Simona, explica que o impacto do aumento da tributação sobre o etanol seria de R$ 0,05 para cada litro. Antes do aumento, o combustível era encontrado com facilidade por R$ 2,89, mas atingiu o preço médio de R$ 3,19 em MT.

Ainda conforme Gisela, em alguns casos houve aumento nas distribuidoras, em outros casos o que houve foi aumento na margem de lucro, o que não é permitido, já que não houve justa causa para o aumento. Em casos de irregularidades, o Procon irá autuar os postos que praticaram a ação contra o consumidor.