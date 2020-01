Faltando 30 dias para o período carnavalesco a população já começa a planejar os destinos para curtir os dias de feriado. Em Cuiabá, depois de dois anos sem festa popular de carnaval, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), anunciou que este ano vai ter festa. A princípio, a Prefeitura deve gastar R$ 100 mil para as atrações da semana do Carnaval que será comemorado de 21 a 26 de fevereiro.

“Cuiabá voltará a ter muito confete e serpentina no Carnaval de 2020. Iremos realizar uma grande festa no centro da cidade. O projeto já está a todo o vapor. Já estivemos com os blocos carnavalescos, já definimos a premiação, que ficou em torno de R$ 100 mil, distribuídos de acordo com regulamento que está sendo desenvolvido pelos próprios blocos. E estaremos lançando, de forma oficial na semana que vem o evento”, comentou Emanuel Pinheiro ao PORTAL AGORA MATO GROSSO.

Por enquanto, a Prefeitura não divulgou a programação, mas sabe-se que dois trios elétricos simultâneos vão sair da avenida Getúlio Vargas e descer a Isaac Póvoas, região central de Cuiabá, tocando principalmente as antigas marchinhas.

Segundo a Prefeitura, o carnaval cuiabano terá uma base de apoio, com camarotes climatizados, na Praça Oito de Abril, local onde haverá decoração relembrando os clubes do passado e cada bloco tocará seu ritmo musical.

O carnaval será na Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat). O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, explicou ao PORTAL AGORA MATO GROSSO, o motivo da mudança do local que antes era realizado na Orla do Porto.

“A Orla é um local espetacular para se promover o carnaval voltado para eventos de palco. Quando se pensa em desfiles de bloco, de escola de samba, não é um local apropriado, pois as árvores já estão grandes, a pista é muito movimentada e o impacto na movimentação do trânsito é muito grande. Existem muitas pessoas que ficam satisfeitas com o Carnaval na Orla, mas existe um número de reclamações muito alto. Então faremos essa experiência na Acrimat. Apresentamos ao blocos e foi aprovado por unanimidade”.