O prefeito de Alto Taquari – MT, Fábio Garbugio (PTB), decretou estado de emergência após um temporal destelhar casas e derrubar árvores, na última sexta-feira (17). Já é o 3º município do Estado a entrar em estado de alerta em razão das fortes chuvas.

O decreto foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira (20) e segundo o texto, várias famílias tiveram casas danificadas com as chuvas ao longo da semana, atingindo inclusive pessoas de baixa renda. Esses moradores e proprietários de casas destruídas pela chuva, poderão procurar a Secretária Municipal de Assistência Social para solicitar reparos ou auxílio moradia.

“Os munícipes de baixa renda proprietários de casas acometidas com o destelhamento por conta das fortes chuvas do dia 16 de janeiro do ano corrente devem procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social para solicitar o devido amparo, a qual se responsabilizará, pela administração de referidos reparos, apresentando relatórios e orçamentos necessários para os devidos consertos, apresentando à Secretaria de Administração e ao departamento de contabilidade”, consta em um dos trechos.

MUNICÍPIOS DE MT

O município de Juruena – MT emitiu o alerta no dia 9 de janeiro. Alagamentos, estradas interditadas e pontes que rodaram são alguns dos registros que as tempestades provocaram desde dezembro em Juruena.

Logo em seguida, no dia 16 de janeiro, Nova Bandeirantes – MT também emitiu emergência. A população de algumas áreas rurais ficou ilhada, a água invadiu pontes e estrada, impossibilitando o trânsito no local.