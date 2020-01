O ano de 2020 começou em Rondonópolis com oportunidades de negócios no setor do turismo. A Prefeitura, por meio do Centro de Atendimento Empresarial, oferece um novo financiamento em valores que podem chegar até 1 milhão de reais para empresas que atuam no setor do turismo. Hotéis, pousadas e agências são o público principal para o qual foi desenvolvida essa nova linha de crédito.

O recurso obtido pelo financiamento é oriundo do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), do governo federal. Empreendimentos localizados na área urbana e também na zona rural podem ser beneficiados. Essa linha de crédito específica, conforme informou o coordenador do CAE em Rondonópolis, Jarmes de Souza Freitas, é exclusiva para realização de obras de construção, reforma e ampliação, aquisição de máquinas e equipamentos novos, veículos, eletroeletrônicos e construção de toboáguas e montanhas russas.

A taxa de juros para esse tipo de financiamento é de 6% ao ano somado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Essa nova oportunidade para os micros, pequenos e médios empreendedores ligados ao turismo busca criar condições favoráveis aos investimentos no setor e com isso elevar o nível dos serviços prestados ao turista e expandir novos negócios e a geração de emprego e renda nas empresas do ramo.

Jarmes Freitas explicou que quanto ao prazo para pagamento do financiamento, o prazo varia de acordo com o valor adquirido, podendo chegar a até 72 meses. Para solicitar o crédito, os interessados devem ter em mãos um projeto de viabilidade do negócio além de documentos da empresa.

Capital de giro

Também está sendo ofertado para empreendedores do setor do turismo um valor para ser utilizado como capital de giro nas empresas. O valor máximo para ser financiado chega à casa dos R$ 100 mil, com prazo de pagamento de 36 meses. Nesse caso a taxa de juros é de 7% mais o INPC. É obrigatório que a empresa esteja no cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo, o Cadastur.

Mais informações sobre essa nova linha de financiamento e outras que o município já oferecia podem ser obtidas pelo telefone 3411-3516 em horário comercial ou pessoalmente na sala do CAE na Prefeitura que funciona das 12 às 18 horas.