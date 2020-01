A partir da próxima segunda-feira (20) as unidades básicas de saúde de Cuiabá (MT) deverão começar a receber as doses da vacina Pentavalente, que estão em falta em todo o Brasil desde a metade do ano de 2019. As vacinas já começaram a ser distribuídas pelo Ministério da Saúde para os estados e a previsão é que nesta sexta-feira (17) o setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) receba um dos lotes.

O problema do desabastecimento foi causado devido a um desvio de qualidade na produção, que foi identificado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que reprovaram os lotes do produto.

“A vacina Pentavalente faz parte do Calendário Básico de Vacinação da Criança e garante proteção contra cinco doenças, que são difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções nasais e na garganta. Ela é destinada a bebês e aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, sendo ainda necessário aplicar o reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade”, explica a responsável técnica da Imunização da SMS, Sandra Horn.

Assim que chegarem à Vigilância Epidemiológica, as vacinas serão divididas para as regionais e a partir de segunda-feira passarão a ser distribuídas para as unidades de saúde.

“É importante ressaltar que temos quase cem unidades básicas e que essa distribuição não será feita em apenas um dia. Temos uma rota já estabelecida. Segunda-feira entregaremos na Regional Oeste, terça-feira na Regional Sul, quarta-feira na Leste e na quinta-feira na Norte. Até o final da próxima semana o abastecimento de vacina Pentavalente já estará normalizado em Cuiabá”, conclui Sandra.