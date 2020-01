No município de Juína (MT), o prefeito Altir Peruzzo (PT) está oferecendo R$ 8 mil para quem compor o melhor hino para a Cidade que ainda não possui um Hino Oficial e completa 38 anos no dia dia 9 de maio deste ano.

Até lá, artistas e compositores podem criar suas letras e músicas inéditas e fazer a inscrição no concurso público lançado pela Secretaria de Educação e Cultura e do Departamento Municipal de Cultura de Juína.

A escolha do melhor hino será através de votação popular depois de passar pelo crivo de uma Comissão Julgadora, cujos membros serão escolhidos pelo Município levando-se em conta seus conhecimentos no âmbito literário e musical.

Conforme o edital, os autores das outras duas canções finalistas também receberão, cada um, o valor de R$ 2 mil a título de premiação simbólica.

O edital com as regras de participação do certame e a ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura. O prazo vai até 13 de março, às 18h. Poderão se inscrever, pessoas físicas com mais de 18 anos, inclusive, quem não mora em Juína.