Reunida com a equipe econômica de Várzea Grande, a prefeita Lucimar Sacre de Campos definiu o calendário de pagamento dos salários dos servidores públicos municipais, mantendo o compromisso assumido com a categoria. Este é o segundo ano consecutivo que a administração municipal define antecipadamente o calendário de pagamento dos salários que é feito no mês trabalhado, o que demonstra a saúde financeira da segunda maior cidade de Mato Grosso.

“O calendário é fundamental para o servidor público conseguir planejar suas obrigações e também para que o comércio e a indústria possam, por outro lado também planejar suas aquisições e expectativas de vendas”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos sinalizando que o pagamento no mês trabalhado é uma conquista de sua gestão e uma demonstração de respeito para com o funcionalismo de uma maneira em geral.

A secretária de Gestão Fazendária, Lucinéia dos Santos Ribeiro, assinalou que durante o exercício de 2019 (primeiro ano do calendário) o mesmo foi cumprido além da expectativa, pois em muitos meses a quitação salarial se deu de forma antecipada, ou seja, “na medida do possível e estando dentro da capacidade financeira do Tesouro Municipal, a determinação da prefeita é por antecipar o pagamento dos salários dos mais de 7 mil funcionários públicos de Várzea Grande.

Lucinéia dos Santos Ribeiro sinalizou que o valor médio da folha de pagamento está em pouco mais de R$ 30,8 milhões/mês, em um total de mais de R$ 400 milhões neste ano.

O secretário de Administração, Pablo Gustavo Moraes Pereira, explicou que a folha de pagamento dos servidores públicos segue uma metodologia própria para se evitar percalços e sinalizou que o rigoroso controle nos gastos com a consequente diminuição das despesas, ante o aumento na arrecadação de impostos tem feito com que a gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos possa pagar os salários no mês trabalhado.

“Rigor nos gastos públicos para que os recursos atendam a toda a população nos serviços essenciais como saúde, educação, segurança e social, e, transparência total ajudam a gestão municipal a firmar compromissos e cumprir os mesmos, seja com o pagamento dos salários do funcionalismo, com as várias frentes de obras em execução em todas as regiões de Várzea Grande ou com serviços e atendimentos da alçada da gestão”, explicou o secretário de Governo, Kalil Baracat que lembrou ter a prefeita Lucimar Sacre de Campos assumido em uma condição de adversidade que foi vencida com muita dedicação e empenho.

“Quero e vou concluir minha gestão da melhor forma possível, sempre me dedicando em prol da cidade e de sua gente e a administração pública tem um papel fundamental no fomento da economia local, sendo que o pagamento dos salários é um dos pilares da boa e correta aplicação dos recursos públicos, pois estes valores circulam no mercado e aquecem a economia”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

O calendário salarial ficou assim definido:

JANEIRO 30/01/2020

FEVEREIRO 28/02/2020

MARÇO 27/03/2020

ABRIL 30/04/2020

MAIO 29/05/2020

JUNHO 30/06/2020

JULHO 30/07/2020

AGOSTO 28/08/2020

SETEMBRO 30/09/2020

OUTUBRO 28/10/2020

NOVEMBRO 27/11/2020

13º SALÁRIO 18/12/2020

DEZEMBRO 28/12/2020