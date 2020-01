O Instituto Municipal de Previdência Social (IMPRO), Serv Saúde e os representantes de sindicatos de servidores municipais de Rondonópolis (MT) discutiram os impactos da reforma da Previdência sobre o sistema de previdência municipal na segunda-feira (20). Nessa terça-feira (21) o Prefeito José Carlos do Pátio colocou em pauta também o Reajuste Anual Geral (RGA).

Conforme informações do Prefeito, uma decisão do Governo Federal solicitou o aumento da previdência dos servidores, de 11% para 14%, ou o aumento escalonado conforme o salário do servidor de 7,5% a 22%.

Na reunião com os representantes de sindicatos de servidores municipais ficou definido que a Prefeitura vai fazer o cálculo atuarial vendo a projeção do que precisa arrecadar para manter o instituto de previdência. Ainda na reunião de ontem (20) ficou definido que o IMPRO vai fazer outro cálculo para chegar a um denominador comum de como conduzir.

“O melhor instituto de previdência de Mato Grosso (MT) é o de Rondonópolis. Mesmo sendo o melhor ainda tem alguns problemas para serem resolvidos, ” ressaltou José Carlos.

Sobre o RGA dos servidores o Prefeito disse que mantém os pagamentos em dia.

“Mesmo com a crise e dificuldades, mesmo sendo o município com a receita própria a 2ª mais baixa do Estado, perdendo apenas para Várzea Grande, nós decidimos pagar o RGA, a reposição do salário dos servidores. A nível de governo de estado e federal está havendo o achatamento no salário do servidor público e em Rondonópolis isso não está acontecendo. Os quatro anos do nosso governo nós pagamos o RGA para o servidor público municipal, ” pontua o Prefeito.