A escola de música de Rondonópolis estendeu as inscrições para aulas de violão, violino, viola, bateria, flauta e piano até o preenchimento das vagas disponíveis. Podem se matricular alunos de sete a 14 anos, no contraturno escolar. As inscrições são feitas no prédio da Obra Kolpping, na Vila Operária. As matrículas foram abertas no dia 9 de dezembro.

Para as matrículas, é preciso portar cópia da identidade, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência do aluno, mais identidade do responsável, atestado de matrícula escolar, número de NIS e uma foto 3×4 do aluno.

As vagas podem ser preenchidas pelos alunos da rede pública municipal e também por estudantes em geral.

Os pais ou responsáveis devem comparecer no prédio da Obra Kolpping das 8 às 11h e das 13 às 17h, de segunda a sexta-feira. Informações podem ser obtidas pelo telefone (66) 99996-7787.